Serie A: Juventus-Sassuolo 2-1

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Quarta vittoria di fila per la Juventus, che batte 2-1 il Sassuolo ed è sola in testa a +3 sul Napoli.

Ronaldo si sblocca e segna una doppietta, decisiva, ma nel finale Douglas Costa, entrato nella ripresa, rovina la festa bianconera: prima si fa ammonire per un fallo su Di Francesco, e nell'azione seguente il Sassuolo accorcia le distanze. Due minuti dopo litiga col giocatore neroverde e gli sputa, un gesto che gli costa un rosso diretto da parte dell'arbitro Chiffi, richiamato dal Var. Negli altri due incontri delle 15, il Genoa ha battuto 1-0 con rete di Piatek il Bologna (fermo a 1 punto e ancora con zero reti all'attivo) e sale a quota sei; Udinese e Torino pareggiano 1-1, con reti di De Paul e Meite. Entrambe le squadre sono a quota cinque in classifica.