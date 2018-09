Nautica,nuova proroga patente fuoribordo

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - Nuova proroga per l'applicazione della norma che introduce la patente per i fuoribordo 2 tempi con cilindrata superiore ai 750 cc. La Camera ha approvato l'ordine del giorno contenente la richiesta al governo di prevedere un'ulteriore posticipazione della proroga, fissata al 31 dicembre di quest'anno, che su richiesta di Ucina Confindustria Nautica era già stata inserita lo scorso 26 luglio nel decreto Milleproroghe.

A renderlo noto, alla vigilia dell'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, è la stessa Ucina. In questo modo potranno essere ulteriormente differiti gli effetti della norma, introdotta con la riforma del Codice della nautica.

"Siamo lieti di questa ulteriore possibilità che ci consente di lavorare con la dovuta attenzione agli approfondimenti tecnici necessari, in concerto con l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'On. Edoardo Rixi", dichiara la presidente di Ucina, Carla Demaria.