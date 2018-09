Al via lavori riapertura binari Rfi

Sono iniziati nella mattinata di oggi nella zona del Campasso, i lavori di rimozione dei detriti sui cento metri di linea ferroviaria bloccata dal crollo di ponte Morandi. La fase propedeutica di messa in sicurezza del cantiere, spiegano da Rfi, durerà circa 5 giorni. Poi partiranno i lavori di ripristino veri e propri su binari, sulla massicciata e sulla linea di elettrificazione. In tutto si prevedono altri 20 giorni. L'obiettivo è di far ripartire due linee su tre entro i primi dieci giorni di ottobre.