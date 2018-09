Volpe in un tombino salvata da Vvf

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Questo pomeriggio, la squadra dei vigili del fuoco stante presso l'Ansaldo in corso Perrone, è intervenuta in via Buxio, nei pressi di via Chiaravagna, per soccorrere una volpe rimasta incastrata all'interno di una caditoia. Una volta alzata la grata l'animale è fuggito via in buone condizioni. Questo intervento ricade fra i compiti istituzionali del Vvf, il secondo per la precisione, ovvero il salvataggio degli animali.