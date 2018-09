Unioncamere,più ambulanti,metà stranieri

(ANSA) - GENOVA, 13 SET - Il commercio ambulante in Liguria è cresciuto del 3,7% negli ultimi cinque anni e oltre la metà delle 5.001 imprese è gestita da stranieri. I dati di Unioncamere Liguria dicono che dal 2013, quando gli ambulanti erano 4.824, a giugno 2018, c'è stato un incremento, in controtendenza con la la speculare riduzione registrata dal commercio tradizionale dei negozi (-3,7%). Si tratta, nella quasi totalità, di imprese individuali (4.776) e di queste 2.966 sono straniere, in maggioranza gestite da marocchini (1.484 ambulanti, in crescita del 12,8% rispetto al 2013).