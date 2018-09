Frontale bus-auto, 1 morto e 8 feriti

(ANSA) - IMPERIA, 13 SET - E' di un morto e otto feriti il bilancio di uno scontro frontale tra un'autovettura Fiat Punto e una corriera della Riviera Trasporti, avvenuto in tarda mattinata sull'Aurelia, nel territorio comunale di Santo Stefano al mare. Per cause in fase di accertamento, la vettura, che viaggiava in direzione Imperia ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con il pullman. Ha perso la vita l'automobilista: Raffaele Di Gennaro, 64 anni, di San Lorenzo al mare è deceduto sul colpo. Feriti, in maniera lieve, otto passeggeri dell'autobus, tra cui una donna in stato di gravidanza rimasta sotto choc, che sono stati portati in ospedale a Sanremo e Imperia. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con i carabinieri. In pronto soccorso, per accertamenti, è stato accompagnato anche l'autista della corriera. A causa delle operazione di soccorso, il traffico sull'Aurelia è stato bloccato per oltre due ore.