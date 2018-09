Castellucci, noi più veloci su ponti

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "I ponti li sanno fare tutti, noi pensiamo di avere una capacità esecutiva veloce, come dimostrato con l'esplosione della cisterna di gpl a Bologna". Così l'a.d.

di Atlantia e Autostrade Giovanni Castellucci ha risposto, a Porta a Porta, al conduttore che chiedeva se Fincantieri e Italferr possono fare meglio di Autostrade nella ricostruzione del ponte di Genova. "Questi - ha precisato Castellucci - non sono ponti di complessità tecnica particolarmente elevata".

"Pensiamo di poter dare molto a Genova, in particolare un ponte ricostruito secondo il progetto di Renzo Piano insieme a Fincantieri nei più brevi tempi possibili".