Valutatori Schengen confine Ventimiglia

La Commissione di valutazione del Trattato Schengen, dipendente dalla Commissione Europea e composta da otto membri provenienti da varie nazioni, ha effettuato una verifica a sorpresa ieri al confine italo francese di Ventimiglia e a quello franco italiano di Mentone, per accertare la corretta applicazione del tratto di Schengen. I valutatori, che si sono trattenuti dalle 9 alle 16.30 circa, hanno fatto alcune domande ai poliziotti della frontiera italiani e francesi per verificare il rispetto dei controlli, oltre che per conoscere le dinamiche relative alle riammissioni e ai respingimenti. Alle 15.30 hanno incontrato il vicequestore aggiunto Martino Santacroce, dirigente della polizia di frontiera di Ventimiglia, il quale ha ribadito che i controlli eseguiti alla frontiera non sono mai sistematici e che oltre alla circolazione delle persone riguardano anche la pubblica sicurezza e l'antiterrorismo.