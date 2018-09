Pitbull aggredisce poliziotto che spara

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - Un poliziotto del commissariato di Cornigliano ha sparato questa mattina alcuni colpi di pistola in un appartamento dello stesso quartiere dopo essere stato aggredito da un pitbull. Nell'abitazione era in corso una perquisizione alla ricerca di piante di marijuana: gli agenti hanno chiesto alla proprietaria, che si trovava nell'appartamento insieme alla madre e al fidanzato, di chiudere il cane in una stanza ma la ragazza ha avuto difficoltà e il cane ha aggredito il poliziotto. Secondo quanto appreso l'agente avrebbe sparato 5 colpi: il cane è rimasto ferito di striscio e non è in pericolo di vita. Nessun danno alle persone anche se la madre della giovane ha accusato un lieve malore in seguito allo choc, ma senza conseguenze.