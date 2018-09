Fugge con cocaina in tasca, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - Si è tradito cercando di fuggire dai poliziotti del Commissariato Prè che lo aveva fermato nel centro di Genova per un controllo di documenti e che in una successiva perquisizione ha trovato nella tasche 85 involucri contenenti 51 grammi di cocaina e 170 euro in banconote di piccolo taglio. E' finito così in manette ieri sera per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un 26enne cittadino del Gabon. L'uomo è risultato anche irregolare in Italia.