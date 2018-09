Crollo ponte: Toti, mancano solo 21 famiglie da sistemare

"A oggi le famiglie genovesi sfollate a causa del crollo del ponte Morandi che devono ancora trovare sistemazione negli alloggi o richiedere il contributo per l'autosistemazione sono 21 su circa 260. Questa è la politica che serve a Genova alla Liguria e all'Italia. Poche polemiche e fatti concreti". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti stamani via fb. (ANSA).