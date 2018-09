Commercia illegalmente cuccioli cane

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - I militari della Forestale di Montebruno hanno individuato un allevamento abusivo di cani a Ronco Scrivia il cui titolare, un soggetto residente nel piccolo Comune genovese, ha ricevuto 6 sanzioni amministrative. L'uomo era stato sottoposto qualche giorno prima a un controllo e in quel frangente era stato trovato in possesso di alcuni cuccioli maltesi e chihuahua di circa 4 mesi di età, privi di microchip, non iscritti all'Anagrafe Canina Regionale Liguria e senza certificazioni veterinarie. Gli accertamenti hanno messo in luce che l'uomo vendeva i cani online su un notissimo sito di e-commerce. L'uomo è risultato privo di qualsiasi autorizzazione igienico-sanitaria necessaria per un allevamento commerciale di cani. I cuccioli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.