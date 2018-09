Baglietto annuncia a Cannes vendita 48m

(ANSA) - CANNES, 11 SET - Il gruppo nautico Baglietto ha annunciato la vendita del nuovo 48m T-Line, presentato in anteprima mondiale ai saloni di Cannes (11-16 settembre), Genova (20-23 settembre) e Monaco (26-29 settembre). Evoluzione del MY Andiamo, l'imbarcazione in acciaio e alluminio sotto le 500t porta la firma per gli esterni di Francesco Paszkowski Design.

Gli interni sono invece dell'Interior Design del cantiere.

"Questa recente vendita - commenta Alessandro Diomedi, Sales Director di Baglietto - è un'ulteriore prova della validità del progetto 48 Metri Dislocante. In questa recente costruzione Baglietto offre ulteriori sviluppi negli spazi outdoor". La costruzione di una sistership del Baglietto 48m è stata avviata ed è disponibile alla vendita con consegna nel 2020.

Sono quattro i progetti attualmente in costruzione presso il cantiere spezzino: un 55m dislocante in acciaio e alluminio (previsto il prossimo anno), un 43m Fast Line, un 40m ed un 54m, anche questi ultimi con consegna 2020.