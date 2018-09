Di Maio, presto decreto urgenze per Geno

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Entro la fine della settimana o al massimo all'inizio della prossima, il governo approverà il "decreto urgenze", in cui saranno affrontati i problemi di Genova, ma anche di Ischia e con "nuove norme per Amatrice e per i Comuni del cratere del terremoto". Lo ha annunciato il vicepremier, Luigi Di Maio, intervistato a L'aria che tira su La7. Il dl ristabilirà inoltre "la cassa integrazione per cessazione", ha aggiunto riferendosi in particolare agli operai della Bekaert di Figline Valdarno.