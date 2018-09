Crollo ponte: coordinatore Corridoio Reno-Alpi a Genova

(ANSA) - GENOVA, 10 SET - Il coordinatore europeo del Corridoio Reno-Alpi, Pawel Wojciechowski, vista domani il porto di Genova per un confronto con il cluster marittimo sulle azioni che il sistema logistico-portuale di Genova si trova a mettere in campo dopo il crollo del ponte Morandi. Lo rende noto il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, Paolo Signorini.

La logica dell'incontro, si legge in una nota dell'Autorità Portuale, sarà quella di concentrare l'attenzione principalmente sull'attuale situazione di emergenza, ma saranno rappresentati al Coordinatore anche i piani di potenziamento infrastrutturale del porto e dei suoi collegamenti con l'hinterland.

Al termine dell'incontro è prevista una conferenza stampa, alla presenza tra gli altri del sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi, del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e del sindaco di Genova, Marco Bucci.

L'appuntamento per i giornalisti è alle 12.30 a Palazzo San Giorgio. (ANSA).