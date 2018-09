Alassio, nome città in stile Hollywood

(ANSA) - GENOVA, 10 SET - Torna all'ingresso di ponente della città del Muretto, in prossimità dell'ex Capannina, la scritta 'Alassio' in stile hollywoodiano. Torna con una variante, il colore: sette lettere, dunque sette colori, quelli della festa che infiamma l'estate alassina: rosso, arancio, giallo, blu, verde, viola e bianco come i sette rioni nei quali si divide e si colora la città.

"In accordo con la famiglia Berrino, che è titolare dei diritti sui pesciolini che si baciano, simbolo da sempre della nostra città, stiamo anche cercando di provvedere al restauro dei due pesciolini che precedono la scritta", spiega Sandra Aicardi, consigliera incaricata all'arredo urbano.