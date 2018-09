Tennis: Sonego vince il torneo di Genova

(ANSA) - GENOVA, 9 SET - Lorenzo Sonego vince il torneo di tennis Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina, la competizione più importante in Italia dopo gli Internazionali di Roma, battendo il tedesco Dustin Brown, che aveva vinto il torneo nel 2013, con il punteggio 6-2/6-1. "È' davvero un'emozione incredibile - ha detto Sonego iscritto alla competizione come testa di serie numero 8 - mi sentivo bene e sognavo di conquistare questo trofeo". Il torneo, che si gioca sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso, dove quest'anno si sono disputate anche la Coppa Davis e la Fed Cup, è dotato di un montepremi da 127 mila euro. Grazie a questo risultato (prima vittoria in un Challenger di questo livello) Sonego arriverà intorno alla novantesima posizione del ranking mondiale, un balzo di oltre 30 posizioni. Nella finale del doppio hanno trionfato i tedeschi Krawietz/Mies sugli slovacchi Klizan/Polasek con il punteggio di 6-2 3-6 10-2 nel super tie break.