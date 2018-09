Moto contro furgone, muore centauro di 25 anni

Incidente mortale la scorsa notte in via Siffredi, a Sestri Ponente. Un centauro di 25 anni è morto dopo essersi scontrato frontalmente con un furgone. Nonostante l'intervento immediato dei medici del 118, il giovane è deceduto poco dopo. Sul posto gli agenti della sezione infortunistica dei vigili urbani stanno effettuando i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.