Fiorentina: morto Galdiolo,Gigante buono

(ANSA) - FIRENZE, 8 SET - Lutto nel mondo del calcio: si è spento, all'età di 69 anni, Giancarlo Galdiolo, ex terzino destro della Fiorentina (dal 1970 al 1980) e della Samp (80/82).

A dare la notizia il figlio Alessandro, su Facebook: "Dopo una lunga malattia, durata più di otto anni, ci lascia un altro grande campione! Fai buon viaggio, papà'. Galdiolo era affetto da una forma di demenza frontale temporale, come denunciarono nel 2010 il figlio e sua sorella Eleonora, invocando un aiuto del mondo dello sport per sostenere la ricerca sulla malattia e sulla Sla. Galdiolo era soprannominato il 'Gigante buono'.