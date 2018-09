(ANSA) - GENOVA, 8 SET - Lorenzo Sonego è il primo finalista dell'Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis che si disputa a Genova sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso (montepremi 150mila dollari).

L'azzurro, già entrato nei top 100 della classifica mondiale dopo gli ultimi risultati, ha battuto l'argentino Federico Delbonis in due set: 7-5/6-3. Domani nella finalissima in programma alle 18 affronterà il vincente del match tra il tedesco Dustin Brown, che ha alzato il trofeo a Genova nel 2013, e il brasiliano Thomaz Bellucci, già numero 21 della classifica mondiale ATP e vincitore in carriera di quattro titoli nei tornei ATP World Tour 250. (ANSA).