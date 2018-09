Piccolo incidente a presentazione nuovo viadotto Polcevera, Castellucci rompe il plastico di Piano

Piccolo incidente al termine della conferenza stampa di presentazione del progetto di Renzo Piano per un nuovo viadotto sul Polcevera: l'ad di Aspi Giovanni Castellucci ha preso in mano una parte del plastico realizzato dallo staff dell'architetto e l'ha fatto cadere mandandolo in mille pezzi. Piano, che ha assistito al crash ha allargato le braccia e sorriso.

"Porta fortuna". Così Renzo Piano ha, sorridendo, commentato il piccolo incidente avvenuto oggi al termine della conferenza stampa di presentazione del suo progetto di un nuovo ponte quando inavvertitamente l'ad di Aspi Giovanni Castellucci ha urtato il modellino di plastica del ponte facendolo cadere e rompere. Incidente avvenuto tra l'altro a causa della ressa di persone che si sono accalcate proprio attorno all'amministratore delegato di Autostrade.