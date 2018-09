Ilva:a Genova confermati 1474 lavoratori

(ANSA) - GENOVA, 6 SET - "Aspettiamo la firma ma è chiaro che rispetto alla fase in cui venivano ipotizzate la messa in discussione di salario e diritti, siamo soddisfatti. Non ci saranno esuberi e per Genova viene riconfermato l'Accordo di programma con un organico di 1474 lavoratori". Così il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro sull'accordo per Ilva. Rispetto alle premesse l'accordo è un "buon risultato", dice. Per quanto riguarda l'Accordo di programma per lo stabilimento di Cornigliano nel verbale viene stabilito che le parti firmatarie saranno convocate insieme a Mittal entro il 30 settembre. L'Accordo di programma siglato nel 2005 prevede a fronte della chiusura degli impianti a caldo il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali. Il piano Ilva prevede che 10.700 su 14 mila lavoratori siano assunti subito, per gli altri previsti incentivi all'esodo e l'impegno di Mittal di assumere entro il 2023 tutti i lavoratori rimasti. I lavoratori ha detto Di Maio saranno assunti con l'art.18, non ci sarà il jobs act.