Crollo ponte: Aiscat a Toninelli, da noi nessuna pressione

(Ansa) - ROMA,6 SET - L'Aiscat (l'associazione dei concessionari autostradali) "smentisce categoricamente le affermazioni del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in merito alle presunte pressioni che, secondo il ministro sarebbero state effettuate dall'associazione stessa a non pubblicare gli atti delle concessioni". Il ministro aveva parlato, ieri sera alla trasmissione 'in Onda' su La 7, di una diffida dell'Aiscat a pubblicare gli atti in quanto potevano configurare il reato di aggiotaggio.

"Unico contatto con il ministro - prosegue Aiscat - è stata la richiesta di disponibilità di date per l'annuale assemblea dell'associazione".(ANSA).