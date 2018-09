Carenze organico Asl5 1 mln straordinari

(ANSA) - LA SPEZIA, 5 SET - Carenze di organico in Asl5 coperte con straordinari che nel 2017 sfiorano il milione di euro (978.000 euro): i sindacati Fials, Cgil, Cisl e Uil denunciano la situazione. "Mancano oltre 30 figure professionali: assistenti sociali, tecnici della prevenzione, operatori di radiologia, tecnici di laboratorio". Dieci gli assistenti sociali costretti a seguire oltre 100 pazienti a testa, soprattutto minori; otto i tecnici della prevenzione: "difficile verificare la sicurezza nei cantieri e in altri luoghi, però piangiamo i morti sul lavoro", dicono i sindacati.

"Asl5 non è in grado di prendersi le responsabilità, ci biasimano di aver abbandonato il tavolo della trattativa ma non è vero. I sindacati sono sempre stati presenti per stipulare accordi per garantire il ruolo dei lavoratori e per garantire la dignità ai cittadini". "Preoccupazioni forti" sono state espresse anche sul ritardo per la costruzione del nuovo ospedale del Felettino. "Un progetto in ritardo di 10 anni e il Sant'Andrea è ormai inadeguato".