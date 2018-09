Falla in acquedotto, autobotte in centro Genova

Iren è stata costretta a far intervenire una autobotte per rifornire i cittadini di acqua a causa della rottura di una condotta dell'acquedotto in via Bertani, nel centro di Genova. Il guasto è avvenuto questa mattina, ma visti problemi nel riparare il guasto è dovuta intervenire l'autobotte. Il guasto sarà riparata nella notte.

L'autobotte è stata posizionata in Piazzale Mazzini. Il disservizio interessa, varie strade, tra cui le centralissime via Roma, via Dante e piazza De Ferrari sul lato di Palazzo Ducale.