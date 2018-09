Adescava minori con 20 euro, denunciato

(ANSA) - IMPERIA, 4 SET - Un uomo di 54 anni, a bordo di un'auto, adescava adolescenti con la scusa di aver bisogno di indicazioni stradali. L'uomo offriva ai giovani 20 euro per convincerli a salire sulla sua auto: è stato denunciato dalla polizia. Il fatto è avvenuto a Imperia. Con fare gentile, l'uomo chiedeva al ragazzo di accompagnarlo in un luogo che diceva non essere in grado di raggiungere. Di fronte alle incertezze dei minori o per "vincere le resistenze" e convincerli a salire in auto, prometteva soldi e di riaccompagnarli dove li aveva caricati. E' stato un diciottenne a consentire agli agenti della Squadra Mobile di incastrare l'adescatore, che secondo gli investigatori avrebbe precedenti anche per atti sessuali con minorenne e violenza sessuale. Il 18/enne, che si era rifiutato di salire in auto, quando ha rivisto l'uomo con in auto un minorenne ha fermato il veicolo e fatto scendere il ragazzino.

Poi ha avvertito la polizia. Dai filmati e da alcune testimonianze, gli agenti hanno rintracciato l'adescatore.