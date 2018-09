Toti: Salone Genova sarà un successo

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, non ha dubbi: "Il Salone Nautico di Genova 2018 sarà un successo. Confermerà numeri in crescita e grande partecipazione. Sarà l'occasione per dire al mondo che Genova c'è e riparte". In questi termini Toti ha presentato oggi nella sede del Sole 24 ore a Milano la 58/ma edizione del Salone, in programma a Genova dal 20 al 25 settembre.

"Sarà un bellissimo Salone. Ci sarà forse qualche inevitabile problema di circolazione - ha aggiunto - ma con il sindaco Bucci stiamo lavorando anche sotto questo aspetto. Vedrete, sarà un Salone vivace sia dal punto di vista dei visitatori che da quello dell'accoglienza".