Architetti, pensare a restauro ponte

(ANSA) - GENOVA, 3 SET - "Nonostante dichiarazioni e appelli alla ricerca di una soluzione più efficiente e culturalmente più appropriata, continua a essere presa in considerazione soltanto l'ipotesi di demolire quanto rimane", di ponte Morandi per realizzare una struttura nuova. E' possibile approfondire anche un'ipotesi alternativa di restauro e reintegrazione dell'opera".

Lo scrive in una lettera al ministro Toninelli, al governatore Toti e al sindaco Bucci l'Inarch, istituto nazionale di architettura. "Un'ipotesi consistente nel consolidamento di quanto resta del viadotto e nell'introduzione, sul sedime della parte collassata, di un nuovo ponte contemporaneo. Un'ipotesi fondata sui criteri metodologici più avanzati messi a punto in Italia che fungono da guida agli interventi di salvaguardia dei beni culturali anche a livello internazionale. Ciò garantirebbe semplificazione delle procedure, tempi più rapidi e costi di realizzazione più contenuti e la salvaguardia di un'opera straordinaria".