Toti, 14 settembre Genova in piazza

(ANSA) - GENOVA, 2 SET - "Il 14 settembre, ad un mese esatto dalla tragedia del ponte Morandi che ha sconvolto Genova, la Liguria e l'Italia, ritroviamoci tutti, insieme, nel cuore della nostra città, in piazza de Ferrari". E' l'appuntamento fissato dal presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti stamani via fb. Sarà l'occasione per "un ricordo e una preghiera per le vittime, un grazie a tutti i soccorritori e i volontari per il loro generoso lavoro e un messaggio forte e chiaro per il mondo: ricostruiremo il ponte subito, quella strada spezzata non interromperà il nostro cammino verso il futuro".