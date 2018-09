Per aeroporto Genova +26,2% a agosto

(ANSA) - GENOVA, 2 SET - Non solo il traffico aereo non è diminuito dopo il crollo del viadotto Morandi, ma ad agosto il numero di passeggeri da e per l'Aeroporto di Genova è cresciuto più del mese precedente. Agosto ha segnato un + 26,2% di passeggeri dei voli di linea e charter rispetto all'agosto 2017 con un trend migliore di quello di luglio (che aveva segnato un aumento di passeggeri del 24,7%). A pesare è stato soprattutto il traffico internazionale, +44,7% di viaggiatori, contro il +6,1% di quelli sui voli nazionali. Nei primi otto mesi dell'anno il traffico passeggeri da e per l'Aeroporto di Genova è cresciuto del 16,4%, per un totale di 970.950 passeggeri.

"Dopo il disastro del 14 agosto non si potevano escludere ripercussioni sul turismo - ha detto Paolo Odone, presidente dell'Aeroporto di Genova - I dati del mese di agosto ci dicono invece che il traffico ha retto bene, crescendo più di quello di luglio. La città sta reagendo con orgoglio e determinazione".