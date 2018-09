Muore a 17 anni tuffandosi nel lago di Osiglia

Un ragazzo di 17 anni è morto oggi annegato nel lago di Osiglia. Il giovane, originario di Mondovì, si trovava in compagnia del fratello e di altri amici quando si è tuffato nel senza più riemergere. Sono stati il fratello e gli amici che erano con lui a dare l'allarme intorno alle 13, non vedendolo più il giovane risalire in superficie. Sul posto i vigili del fuoco e il personale medico del 118: allertato anche il nucleo sommozzatori dei pompieri e l'elicottero per le ricerche del ragazzo. Il corpo del ragazzo è stato trovato in fondo al lago. Portato subito sulla riva sono iniziate le pratiche di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare, il giovane era ormai deceduto. Sul posto della tragedia anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. La salma è stata ora portata all'obitorio dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sarà il magistrato a decidere o meno se disporre l'autopsia.