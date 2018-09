Torna da Milano con la droga, arrestato

Lo avevano visto uscire da casa e andare a passo svelto alla stazione di Principe per prendere un treno per Milano, hanno atteso il ritorno e lo hanno arrestato.

L'intuito degli agenti della Squadra mobile della questura di Genova ha permesso di bloccare un pusher genovese di 37 anni che spacciava nella zona del Carmine. Al momento del controllo lo hanno trovato in possesso di 40 grammi di eroina. L'uomo era stato a Milano a rifornirsi di droga. Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato altra droga e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi.

Mentre erano nell'appartamento si è presentato alla porta un assuntore di stupefacenti che ha ammesso di essere lì per acquistare dosi di eroina e che era solito acquistarla dal pusher fermato che solitamente spaccia nell'androne del suo palazzo al Carmine.