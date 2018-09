Spezia-Brescia 3-2

(ANSA) - LA SPEZIA, 1 SET - Un gol di Gyasi al 29' della ripresa decide la sfida tra Spezia e Brescia regalando i primi tre punti del campionato ai liguri di Marino. Al Picco finisce 3 a 2 al termine di una bella partita con quattro reti nei primi venti minuti della gara. A aprire le marcature sono gli ospiti al 1': Morosini lavora un bel pallone sull'out di sinistra e Donnarumma capitalizza battendo da pochi metri Lamanna. Nel giro di undici minuti la situazione cambia radicalmente grazie alla bella doppietta di Pierini, che al 6' corregge in rete il cross dalla destra di Okereke e al 17' batte ancora una volta Alfonso con una girata sullo spiovente di De Col. Passano tre minuti e questa volta è il Brescia a trovare il pari: al 20' Morosini di prima intenzione scaglia dalla distanza un destro imparabile per Lamanna. Nella ripresa occasioni da ambo le parti prima del gol partita di Gyasi: sul cross dalla sinistra di Mora, l'attaccante lasciato colpevolmente solo dalla difesa bresciana batte di testa Alfonso per il definitivo 3 a 2.