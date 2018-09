Picchiata e rapinata in centro storico a Genova

Violenta rapina ieri sera nel centro storico di Genova, in via ponte Calvi. Una coppia di genovesi, lei 46 anni e lui 57, è stata aggredita da due uomini di origini nordafricane mentre rientravano a casa. Secondo quanto raccontato da marito e moglie, i due uomini si sarebbero avvicinati con una scusa, poi - all'improvviso - uno dei due ha colpito la donna con un pugno al volto mentre l'altro ha strappato il borsello del marito. I due sono fuggiti verso la darsena. La donna è stata medicata e trasferita all'ospedale Galliera per un trauma cranico. Sulla vicenda indagano gli agenti delle volanti.