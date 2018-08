Spara contro auto e casa ex fidanzata

(ANSA) - ALBENGA (SAVONA), 31 AGO - Una relazione sentimentale finita male ha portato un uomo di 33 anni a sparare contro l'auto e il portone di casa dell'ex fidanzata. E' successo di notte, a Albenga, nel savonese. Alcuni residenti sono stati svegliati dai colpi di arma da fuoco e hanno chiamato i carabinieri che hanno circondato e isolato l'area. Grazie ai filmati della videosorveglianza cittadina, i carabinieri sono risaliti all'autore della sparatoria che, a bordo della Fiat 500 bianca, ha esploso alcuni colpi di pistola prima di andarsene.

L'uomo, residente a Cisano sul Neva, ha poi confessato affermando di voler 'solo' intimidire la ex compagna, 31 anni.

La donna ha affermato che l'ex fidanzato, al termine di una storia costellata da episodi di violenza e vessazioni psicologiche, nei mesi scorsi avrebbe più volte minacciato sia lei che l'attuale compagno. L'uomo è stato arrestato per stalking, porto abusivo di arma da fuoco e esplosioni pericolose in luogo pubblico.