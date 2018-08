Crollo ponte: Di Maio, consiglio ad Autostrade di tacere

Autostrade dice di aver fatto "un puntuale adempimento degli obblighi concessori" previsti dalla convenzione con lo Stato". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e delle Infrastrutture Luigi Di Maio in un post su Facebook. "Me la sono riletta tutta attentamente. Far crollare il ponte causando 43 morti non era nel contratto. Dai Benetton ci aspettiamo solo le scuse e i soldi per la ricostruzione del ponte, che non faranno loro. Per il resto consiglio ad Autostrade di tacere... Gli italiani non ne possono più delle loro dichiarazioni fuori luogo", scrive il ministro.(ANSA).