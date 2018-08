Crollo ponte: 1432 aziende danneggiate

Sono 1.432 - di cui 95 con più di 50 dipendenti - le aziende che hanno subito danni diretti e indiretti dal crollo di ponte Morandi. Il numero emerge dalla mappatura compiuta, ad oggi, da Regione, Comune e Camera di Commercio. 40 hanno subito danni diretti e si trovano in zona rossa. L'assessore allo sviluppo Benveduti agli imprenditori ha illustrato le proposte inviate al governo, tra cui sospensione Durc, cig in deroga per Pmi, investimenti di logistica per agevolare i flussi merci, snellimento del traffico portuale.