Chiuso ponte Lagaccio a Genova, insicuro

Ora è ufficiale, l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Paolo Fanghella ha confermato che il ponte Don Acciai, al Lagaccio chiuderà al transito di mezzi pubblici e privati a partire da lunedì mattina 3 settembre.

Ancora per il fine settimana resterà istituito il senso unico alternato ma poi la struttura non sarà più accessibile. Questo per consentire degli interventi di verifica propedeutici alla manutenzione vera e propria del ponte. Saranno disposte modifiche alla viabilità: quasi ultimati i lavori sul bypass che corre attorno al vicino campo di calcio. Qui passeranno anche le linee degli autobus Amt. Possibile l'attivazione di un semaforo.

Il ponte era già stato chiuso il 19 agosto scorso, pochi giorni dopo il crollo del Morandi. Da tempo i cittadini di Oregina e San Teodoro, i quartieri collegati dal ponte Don Acciai, denunciano crepe e cedimenti.