Ponte Morandi: Regione chiede zona logistica speciale

La Regione chiederà al Governo l'istituzione di una "zona logistica speciale" per l'area di "portualità genovese allargata" coinvolta anche indirettamente dal crollo del ponte Morandi. Lo dice l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti. Non sarà proposta l'istituzione di una zona economica speciale. "Chiederemo al Governo un sistema di facilitazioni, supporti, sgravi fiscali, sconti sulle accise, sul carburante, sugli oneri di ancoraggio, una sorta di ferrobonus per le aziende che movimentano le merci su ferro, non su strada, agevolazioni doganali e altro, per tutte le imprese della portualità 'allargata' coinvolte dalla tragedia. Dopo molti anni di declino Genova stava rialzando la testa, non vogliamo che questo slancio si interrompa", afferma Benveduti.