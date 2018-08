Ponte Morandi: Camusso, investire in manutenzioni

"La Cgil ha sollevato da tempo che il nostro Paese ha bisogno di una vera manutenzione delle opere, del territorio e di investimenti, invece continuiamo a vedere che la quota di investimenti pubblici e privati crolla". Così il segretario nazionale della Cgil Susanna Camusso sulla tragedia di ponte Morandi. "La quota di investimenti è crollata negli anni scorsi - denuncia - continua a essere troppo bassa e a venir messa in discussione, non si può immaginare un Paese sicuro se non c'è un continuo investimento", dice la leader della Cgil. "Bisogna porsi oggi per domani il tema che le attività produttive di Genova non possono esser perse". Così Camusso esorta il Governo a mettere in campo 'strumenti d'emergenza' per sostenere l'economia della città dopo il crollo del ponte Morandi. "C'è chi ha perso il lavoro, a partire dalla tante attività nella 'zona rossa', c'è un problema di ammortizzatori, di risposte che vanno date a imprese e lavoratori dal punto di vista del sostegno al reddito e della prospettiva".