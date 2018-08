Nullafacenti con 295 mila euro, denunciati

Una coppia albanese nullafacente voleva portare 295 mila euro in Francia, ma è stata scoperta dalla Guardia di finanza alla frontiera di Ventimiglia e denunciata per ricettazione. I soldi sono stati sequestrati.

Erano nascosti nel doppiofondo del sedile posteriore dell'auto su cui la coppia viaggiava. Il denaro è stato scoperto dal labrador Bacon, il cash dog della Gdf che è entrato in azione dopo che i due avevano detto di avere solo 1500 euro e che stavano andando in vacanza in Spagna. I finanzieri, quando hanno visto dai documenti che l'uomo e la donna non avevano lavoro si sono insospettiti facendo lavorare il cane che ha scoperto le banconote. Tra i soldi anche un documento d'identità falso. La coppia abita nella provincia di Brescia e non ha precedenti.