Per far riaprire le imprese zona rossa limitata

"Ho firmato un'ordinanza per 'correggere' la zona rossa per permettere a alcune imprese di riprendere il lavoro". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci lasciano una riunione in Regione. "Abbiamo una commissione tecnica che è un interlocutore con il quale possiamo confrontarci per arrivare all'obiettivo. Vogliamo far riprendere il lavoro e consentire agli sfollati di rientrare, almeno qualche ora, nelle case per riprendere le proprie cose. Non ho la strada tracciata ma ci stiamo lavorando".

"La priorità è quella di fare un progetto pensando in grande". Il sindaco di Genova, Marco Bucci, riassume così l'impegno di Cassa depositi e prestiti che in Regione ha avviato una serie di tavoli tecnici su misure immediate di sostegno alle imprese, infrastrutture, mobilità, necessità immobiliari, dopo il crollo di ponte Morandi. ma il progetto va oltre l'emergenza di ponte Morandi. "L'accordo che abbiamo con Cassa depositi e prestiti e con le aziende che partecipano - spiega - è quello di costruire un protocollo dove occuparci della ricostruzione del ponte e del futuro di Genova. Parliamo del Pums, il piano urbano di mobilità sostenibile, per le metropolitane di superficie, ma anche della nuova diga foranea, di ferrovie, di alta velocità con il terzo Valico sino a Milano. Parliamo, inoltre, della riqualificazione del centro storico, che è una grande operazione immobiliare, alla quale possono partecipare società presenti all'incontro di oggi. Facciamo una cosa a largo raggio con Cdp che non si occupa solo di un progetto ma della riqualificazione di una realtà locale, e l'esempio di Genova - conclude - sarà seguito anche per altre città".