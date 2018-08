Bagnasco,tragedia non uccida la speranza

(ANSA) - GENOVA, 29 AGO - "Non vogliamo che la tragedia del ponte uccida la speranza: la mette alla prova perché esca più grande". Lo ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, presidente dei vescovi europei, nell'omelia pronunciata in occasione della solennità della Madonna della Guardia, a Ceranesi. "Non vogliamo uscirne induriti, ma più benevoli verso gli altri, più aperti.

Non vogliamo che cresca in noi il demone della paura che oggi invade troppi cuori e nazioni. Non vogliamo vivere nel sospetto verso tutto e tutti, ma fiduciosi". "Anche alla comunità civile si deve applicare ciò che ha detto Papa Francesco a Dublino, durante l'incontro mondiale delle famiglie: la famiglia è il luogo "in cui si gioisce con quelli che sono nella gioia e si piange con quelli che sono nel dolore e che si sentono buttati a terra dalla vita".