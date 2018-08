Incidente sul Lungomare Canepa, disagi

Un tamponamento in lungomare Canepa ha di fatto bloccato la strada a scorrimento veloce Guido Rossa, una delle strade che servono come valvola di sfogo del traffico dopo il crollo del viadotto Morandi. Di conseguenza è stata rinviata la decisione di riservare via Cornigliano ai mezzi pubblici provenienti da Ponente. Lo ha confermato l'assessore comunale alla Mobilità Stefano Balleari.

Problemi anche a Borzoli, in direzione della Val Polcevera.

Rallentamenti e code sull'A12 all'intersezione con la A7.