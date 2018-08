Borrelli, avanti facendo ciò che si deve

(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - "Abbiamo visto quello che c'è da fare in merito all'ordinanza adottata per ulteriori interventi.

Ora farò un sopralluogo sul ponte e poi andremo in Prefettura".

È iniziato con un primo incontro con il governatore Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, la visita nel capoluogo ligure del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Al termine della riunione Borrelli ha spiegato che "non c'è un nodo particolare ma bisogna andare avanti realizzando gli interventi necessari. Non è un problema di fondi, che credo possano bastare, ma di interventi che devono essere disciplinati dall'ordinanza. Le priorità - ha concluso Borrelli - sono l'assistenza ai cittadini, il ripristino della viabilità e gli altri interventi già previsti in ordinanza".