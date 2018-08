La Samp sconfitta a Udine, 1-0

(ANSA) - GENOVA, 27 AGO - La Sampdoria torna da Udine con una sconfitta per 1-0. La rete dei friulani è arrivata con De Paul al 9' del primo tempo e alla squadra di Giampaolo non è bastato l'assedio alla porta avversaria nei minuti conclusivi della partita. L'Udinese si porta così a 4 punti, mentre la Samp, che ha rinviato la prima giornata a causa della tragedia del ponte Morandi, resta ferma a zero.

I tifosi dell'Udinese hanno espresso con due striscioni la vicinanza alla città di Genova.