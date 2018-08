Genoa vince in uno stadio muto

(ANSA) - GENOVA, 27 AGO - Il Genoa ha sconfitto l'Empoli 2-1 in uno stadio immerso nel dolore per il crollo del viadotto Morandi. I tifosi sono rimasti in silenzio per 43', uno per ciascuna delle vittime, e la squadra è scesa in campo con una maglia speciale, listata a lutto e senza sponsor. Fra gli striscioni spiccava quello sulla Gradinata nord ("Rialzati Superba e torna al tuo splendore") e quello nei Distinti: "Alluvioni, Torre Piloti e Ponte. Basta Funerali".

Le reti dei rossoblu sono a firma di Piatek (al 6' pt) e di Kouamé (18' pt). Nel secondo tempo, in pieno recupero, il gol di Mraz, che non basta ai toscani per recuperare.