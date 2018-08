Dopo liste Carige corre in Borsa, +3,3%

MILANO (ANSA) - MILANO, 27 AGO - Banca Carige corre in Borsa con il titolo in rialzo del 3,3% dopo la presentazione delle liste per il nuovo cda in vista dell'assemblea del 20 settembre. Da una parte ci sarà il raggruppamento di Mincione-Volpi-Spinelli e dall'altra l'azionista di maggioranza Vittorio Malacalza. Ci sono anche altre liste che mirano ai seggi per le minoranze con Coop Liguria e le Sgr capitanate da Intesa Sanpaolo, con Generali, Alleanza e Anthilia Sgr.