Avvistato raro esemplare Porpita Porpita

(ANSA) - IMPERIA, 27 AGO - E' stato avvistato nell'imperiese, a circa sei miglia al largo di Diano Marina, un esemplare di Porpita porpita, noto come il 'bottone blu del mare', una colonia planctonica che fa parte della biomassa che rappresenta la ricchezza del mare aperto. Lo rende noto l'associazione 'Informare' di Imperia, che da anni opera nella salvaguardia e nella diffusione della conoscenza del mare.

"E' il primo avvistamento che avviene in maniera documentata - ha detto Susanna Manuele, vicepresidente dell'associazione -.

Un organismo raro nel Mediterraneo che si lascia trasportare dalle correnti marine, non avendo la capacità, al pari di tutti gli altri esseri planctonici, meduse incluse, di nuotare contro corrente. Quello che apparentemente può sembrare un singolo individuo, magari una medusa, in realtà è un idrozoo coloniale della famiglia Porpitidae, una colonia di polipi, zooidi, che si organizzano formando una struttura rotondeggiante, chitinosa, chiamata pneumatoforo, di pochi centimetri di diametro".