Spruzza spray sulla folla, denunciata

Una ex insegnante con problemi psichici ha creato un pò di panico ieri sera in via Cascione a Imperia spruzzando spray al peperoncino sulla folla senza alcun apparente motivo. L'episodio è avvenuto durante la Notte Bianca con le strade affollate. Diverse persone hanno accusato difficoltà respiratorie, tosse e bruciore agli occhi. Alcuni si sono recati al pronto soccorso. La donna è stata subito fermata dal personale del dispositivo di ordine pubblico organizzato dalla Questura di Imperia. Sarà denunciata con le accuse di getto pericoloso di cose e violenza privata, ma rischia anche le lesioni, qualora vengano presentate denunce e successivamente all'identificazione è stata sottoposta a ricovero coatto.

I poliziotti hanno poi appurato che donna aveva ingerito delle pastiglie prima di uscire per strada e spruzzare lo spray che ha detto di aver acquistato poco prima in una tabaccheria.